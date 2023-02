Carceri: Ostellari su minori, subito cambio approccio su trattamento e prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, in via Arenula, ho incontrato i dirigenti dei Centri per la Giustizia minorile delle Regioni italiane. L'occasione ha consentito un fruttuoso confronto su quanto, ed è molto, occorre pianificare e fare per il sistema della Giustizia minorile. A partire da un generale cambio di approccio sul trattamento, dal ripristino della centralità della rieducazione e dalla necessità di poter contare su personale in numero adeguato e con una formazione specifica, altrettanto adeguata. I detenuti presentano delle problematiche comuni, alti livelli di fragilità, tendenze autolesionistiche e dipendenze plurime da farmaci e sostanze illegali. Vengono affidati al circuito della Giustizia minorile per essere inclusi nella società, ma spesso, al termine del loro percorso, rischiano di risultarne ulteriormente esclusi. Questo non deve accadere. Chi oggi è detenuto deve avere la possibilità di ricostruirsi una vita normale, al di fuori delle logiche delinquenziali. Non si tratta di buonismo, ma di utilità sociale: ciascun ragazzo che oggi non recuperiamo, diventerà domani un criminale professionista. Un'attenzione particolare va rivolta verso le strutture di Comunità, che vanno sostenute, come centri di rieducazione e pure di prevenzione, e dotate di personale anche medico". Lo dichiara Andrea Ostellari, sottosegretario alla Giustizia e senatore Lega.(Rin)