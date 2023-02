Lombardia 2023: Conte, da Majorino nomi qualificati, se vinceremo faremo sentire anche le nostre ragioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Majorino ha fatto nomi particolarmente qualificati per la sua squadra, però, in caso di vittoria, il Movimento 5 stelle farà sentire le sue ragioni. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a margine del sopralluogo insieme al Comitato Case Popolari Molise-Calvairate-Ponti a Milano, commentando con i cronisti la lista dei potenziali assessori comunicata ieri dal candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino. "Majorino sta interpretando bene il suo ruolo - ha detto Conte - perché ha fatto dei nomi di personalità che sono per lo più espressione della società civile, di mondi dell'associazionismo civico e direi persone particolarmente qualificate, quindi sta procedendo sulla strada giusta". "Adesso aspettiamo di votare e vincere e poi ci riconfronteremo intorno a un tavolo e ovviamente faremo sentire anche i nostri suggerimenti e le nostre ragioni", ha concluso Conte. (Rem)