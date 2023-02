Roma: da gennaio 4 senzatetto morti per strada, Diodati (Croce rossa) "crescono poveri"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'anno, nella Capitale, sono circa quattro le persone senza dimora morte per strada. Un fatto preoccupante, soprattutto perché si sta attraversando il periodo più freddo dell'anno. L'ultima vittima è stata ritrovata sabato mattina all'interno dell'auto dove dormiva in Largo Micara, in zona Cavalleggeri. L'uomo non aveva documenti e utilizzava la macchina come rifugio. Dalle prime indagini effettuate dalla polizia, non sono state trovate tracce di violenza, motivo per cui non si esclude che l'uomo sia morto di ipotermia. E appena una settimana prima, l'associazione Nonna Roma, aveva denunciato la morte di tre clochard "che negli ultimi dieci giorni hanno perso la vita nella nostra città a causa del freddo". Secondo la presidente della Croce rossa di Roma, Debora Diodati, interpellata da "Agenzia Nova", "purtroppo il numero delle persone senza dimora che nel periodo del freddo perdono la vita è più o meno in linea con l'anno scorso, ma anche se sono aumentati gli aiuti, sono sempre di più le persone per strada". (segue) (Rer)