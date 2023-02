Roma: da gennaio 4 senzatetto morti per strada, Diodati (Croce rossa) "crescono poveri" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure adottate dal Comune di Roma proprio in sostegno alle persone senzatetto durante l'inverno sono state delineate nel cosiddetto piano freddo, che prevede di ottenere circa mille posti letto in più entro il 2026, circa 200 all'anno. Per quanto riguarda la Croce rossa, tra le iniziative messe in campo, "sabato scorso, abbiamo aperto una struttura in convenzione con il Comune di Roma per poter accogliere 50 persone. Questa struttura, è aperta 24 ore, quindi le persone accolte non hanno obbligo di uscita e rientro successivo", spiega Diodati. "Dal primo giorno – precisa la presidente del Cri Roma - siamo andati subito a pieno regime, con una prevalenza di uomini. Nei prossimi giorni, sempre in convenzione con Comune di Roma, e in previsione del maltempo e delle basse temperature, molto probabilmente riusciremo ad attivare un'altra struttura di accoglienza. Inoltre, in questo ultimo periodo abbiamo potenziato le unità di strada, che escono tutti i giorni, che portano coperte e bevande calde. Quello che cerchiamo di fare come Cri, grazie anche alla nostra capillarità, è quella di arrivare anche nelle zone più isolate, perché è lì che queste persone perdono la vita. Siamo presenti anche nelle stazioni principali di Roma, Termini e Ostiense e Tiburtina, ma cerchiamo di essere dappertutto". (segue) (Rer)