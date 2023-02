Roma: da gennaio 4 senzatetto morti per strada, Diodati (Croce rossa) "crescono poveri" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune, inoltre, ha aumentato i posti letto disponibili, arrivando a circa 2500 persone accolte", spiega ancora Diodati. "Tuttavia – precisa la presidente del Cri Roma - nella Capitale si contano circa 10 mila persone che vivono in queste condizioni. Siamo affrontando un fenomeno molto complesso. È difficile riuscire a garantire un ricovero a tutte le persone che vivono in strada, dove abbiamo numeri in crescita". Sono sempre di più le persone che si ritrovano a vivere in strada e sempre più nuove povertà. "Lo abbiamo visto come Cri per il numero di pacchi distribuiti alle famiglie. In quel caso non c'è una necessità di ricovero, ma non sono più in grado di garantirsi del cibo per affrontare le giornate. C'è un problema di povertà quindi, ma è vero anche che chi non riesce a risolverlo, rischia di finire per strada - osserva -. Ed è su queste persone che bisogna intensificare l'intervento, perché attivare un percorso di inclusione e supporto può avere efficacia se la persona si trova in strada da meno tempo, rispetto a chi è senza dimora da 10 anni o più". Secondo Diodati "questo primo intervento potrebbe essere molto più efficace. Bisogna partire da una struttura, evitare che le persone vivano in strada. Ma mi rendo conto che nonostante le strutture di accoglienza e i numeri di posti letto siano aumentati, i senza tetto sono tanti e in crescita", conclude Diodati. (Rer)