Calcio: Di Stefano (Udc), su stadio As Roma consiglieri invitati come se fossero giornalisti

22 luglio 2021

- Il consigliere capitolino di Udc, Marco di Stefano, in una nota, dichiara: "Siamo stati invitati alla conferenza stampa di oggi sullo stadio della Roma come se fossimo dei giornalisti, ma ricordiamo al sindaco Gualtieri che siamo consiglieri comunali, e dovremmo analizzare gli atti nelle Commissioni competenti e votarli in Assemblea Capitolina. Forse convocare una commissione Urbanistica per illustrarci la delibera presentata oggi - sottolinea il consigliere - sarebbe stato perlomeno più elegante, e avrebbe, in prospettiva, sicuramente accorciato i tempi per la nascita di questo impianto sportivo voluto da tanti: ma siamo rassegnati oramai, al peggio non c'è mai fine. Ora attendiamo le carte del progetto, ma in particolar modo attendiamo di capire le resistenze dei comitati di quartiere di Pietralata", conclude Di Stefano. (Com)