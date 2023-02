Moldova: Borrell, dichiarazioni Lavrov lo screditano intellettualmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni di Lavrov sulla Moldova lo screditano intellettualmente. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel corso di una conferenza stampa congiunta con la premier della Moldova, Natalia Gavrilita, a Bruxelles. "L'Occidente guarda alla Moldova come alla prossima Ucraina e la presidente del Paese, Maia Sandu, non vede l'ora di entrare nella Nato ed è pronta a far annettere la Moldova alla Romania", aveva detto Lavrov in un'intervista rilasciata al conduttore televisivo Dmitry Kiselyov. "È un peccato che Lavrov, un tempo stimato diplomatico, stia percorrendo questa strada che lo scredita intellettualmente. Non c'è nulla di serio in questa considerazione", ha risposto Borrell al giornalista. "Queste dichiarazioni del ministro Lavrov sono preoccupanti", ha dichiarato la premier moldava Gavrilita. "Non tengono conto della sovranità e dell'indipendenza della Repubblica di Moldova che, proprio come qualsiasi altro Paese, dovrebbe decidere da sola e secondo la propria fede" ha aggiunto. "I cittadini moldavi, con il loro voto, hanno stabilito l'orientamento del nostro Paese, hanno deciso il nostro modello di sviluppo, hanno voluto il percorso europeo e l'opinione dei cittadini moldavi deve essere rispettata", ha proseguito Gavrilita. "Per questo, faremo del nostro meglio per lavorare per il bene dei nostri cittadini. Faremo tutto il possibile per preservare la pace e la stabilità nel nostro Paese. Riteniamo che tali dichiarazioni siano contrarie al diritto internazionale e al diritto all'autodeterminazione della Moldova", ha concluso la premier moldava. (Beb)