Americhe: ambasciatore Colombia presenta credenziali a governo Nicaragua, "ricomporre relazioni"

- Leon Fredy Munoz ha consegnato oggi al presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, le lettere credenziali come ambasciatore della Colombia a Managua, primo passo per "ricomporre le relazioni" tra i due Paesi. "Come ambasciatore della Colombia in Nicaragua, ho consegnato ufficialmente le credenziali al presidente Daniel Ortega", ha scritto Munoz in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Riaffermiamo l'impegno a ricomporre le relazioni, portando un messaggio di cambio per l'America Latina, compito assegnato dal presidente, Gustavo Petro", ha aggiunto il diplomatico. Petro, primo presidente di sinistra nella storia della Colombia, ha sin dall'insediamento lavorato per ridisegnare lo collocazione geopolitica del Paese, iniziando dalla riapertura dei rapporti con il Venezuela di Nicolas Maduro. (Mec)