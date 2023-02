Milleproroghe: Maiorino (M5s), retromarcia governo su pensionati d'oro a vertici Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'emendamento del governo che consentiva ai pensionati in quiescenza di assumere ruoli di vertice in Enti pubblici, per di più con stipendi da capogiro, è stato ritirato dal governo. Il Movimento cinque stelle aveva denunciato tra i primi questa norma vergognosa, gerontocratica e funzionale solo al mantenimento delle rendite di posizione di alcuni manager di area centrodestra. Anche qui il governo è stato costretto a fare retromarcia e va incontro all'ennesima figuraccia". Lo afferma la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali al Senato, Alessandra Maiorino. (Rin)