Cultura: Generali, alla Casa di The Human Safety Net la conferenza “Astronomia e navigazione celeste. La Basilica di San Marco nel ‘200”

- Alla scoperta della sfera celeste rappresentata nel portale maggiore della Basilica di San Marco a Venezia, un’occasione per “vedere” oggi la volta del cielo con gli occhi dell’uomo medioevale. Venerdì 10 febbraio alle 18:00 verrà presentato presso la Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco il progetto della storica dell’arte e iconologa Gloria Vallese “Astronomia e navigazione celeste. La Basilica di San Marco nel ‘200”. Durante l’incontro, interverranno il presidente della Fondazione The Human Safety Net, Gabriele Galateri di Genola, il Primo Procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, e la consigliera Deborah Onisto per il Comune di Venezia. Con Gloria Vallese interverranno gli astrofisici e astronomi culturali Alfio Bonanno (Inaf-Osservatorio astrofisico di Catania) e Giangiacomo Gandolfi (Inaf-Osservatorio astronomico di Roma). I tre arconi del portale maggiore della Basilica di San Marco (secolo XIII-XIV) contengono una straordinaria, precoce rappresentazione scultorea della sfera celeste, con stelle e costellazioni raffigurate non solo dal punto di vista occidentale, ma anche secondo una vasta gamma di linguaggi dal Nord Europa all’Asia. Questa visione estremamente ampia per le conoscenze dell’epoca era probabilmente il frutto dei lunghi viaggi dei mercanti veneziani del ‘200, per i quali il principale ausilio nell’orientamento era proprio l’osservazione della volta celeste. Un tempo, infatti, si viaggiava con l’aiuto delle stelle non solo per mare, ma anche per terra, in particolare nelle lunghe traversate delle carovane nei deserti. Gloria Vallese presenterà la riscoperta, nel corso dell’ultimo decennio, di un mondo figurativo di cui si era perduta la traccia. Una scoperta fatta grazie all’integrazione tra indagine iconografica e impiego di recenti strumenti digitali, che hanno reso possibile ‘vedere’ il cielo come appariva sopra Venezia all’epoca in cui la Basilica ricevette il suo involucro marmoreo incrostato di preziose decorazioni, che si è conservato in buona parte sostanzialmente inalterato fino ai nostri giorni. In occasione della conferenza verrà fatto omaggio alla bellezza della Basilica di San Marco attraverso l’opera la Basilica soffice (2016) di Resi Girardello. (Rin)