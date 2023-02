Lombardia 2023: Conte, su fronte emergenza abitativa c'è tanto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impressione sulle case popolari Aler è che "ci sia tanto sconforto, preoccupazione, disperazione perché molti di questi condomini che abbiamo visitato sono in condizioni fatiscenti, sono abbandonati. Alcuni sono diventati delle discariche a cielo aperto, sono anche luoghi dove c'è spaccio nella notte, dove non c'è sicurezza quindi le istituzione pubbliche dovrebbero preoccuparsi di contrastare questo". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a margine del sopralluogo compiuto insieme al Comitato Case Popolari Molise-Calvairate-Ponti a Milano. "Al di là di vantarsi dei risultati ottenuti in Lombardia - ha concluso - c'è tanto da fare, anche su questo versante, sul fronte dell'emergenza abitativa". (Rem)