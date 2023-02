Spagna: associazione imprenditori chiede a governo di rendere più agevole accesso a fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe) ha esortato il governo ad accelerare la gestione dei fondi europei e a rendere più flessibili le condizioni di accesso in modo che possano "finalmente approdare" nel settore privato. In un rapporto sul monitoraggio dei fondi europei, la Ceoe ricorda che la Spagna fino a questo momento ha ricevuto 31 miliardi di euro nell'ambito del Next Generation Eu, tuttavia solo 22 miliardi sono stati già impiegati nei bandi e di essi appena 9,5 miliardi sono destinati al settore privato. L'associazione dei datori di lavoro avverte nel suo rapporto che il 2023 sarà "un anno chiave" per l'attuazione dei progetti strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per cui lo stanziamento dei fondi europei deve essere consolidato. Tra le carenze riscontrate nell'accesso ai fondi, la Ceoe cita anche la mancanza di flessibilità nell'accesso ai bandi da parte delle aziende e chiede un ulteriore sforzo da parte del settore pubblico per eliminare la burocrazia e rafforzare la flessibilità amministrativa. Nel rapporto, inoltre, gli imprenditori propongono di rafforzare la collaborazione con il settore finanziario per garantire la massima velocità e capillarità degli aiuti, nonché di incorporare gli incentivi fiscali a carico dei fondi europei. (Spm)