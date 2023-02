Difesa: Rauti, nuovi atleti Gruppo sportivo paralimpico, benvenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Il Gruppo sportivo paralimpico della Difesa si arricchisce di nuovi campioni che portano nella grande famiglia della Difesa le loro storie di vita; storie di grandi vittorie, di determinazione e di passione per lo sport". Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti con delega alle politiche per la disabilità e alla promozione e coordinamento delle attività sportive militari. La senatrice di Fratelli d'Italia dà il benvenuto a Christian Volpi, campione livornese di paracanoa, Daniele Cassiani e Giulia Pesci per il tiro con l'arco e Davide Bendotti sci di fondo. I nuovi atleti hanno firmato il contratto di lavoro sportivo triennale con il Ministero della Difesa e rappresenteranno il Dicastero nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali in vista dei Giochi paralimpici di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026. Il Gruppo sportivo paralimpico Difesa (Gspd) è stato costituito il 22 dicembre 2014 per promuovere e incentivare in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico la pratica sportiva e favorire l'integrazione.(Rin)