Difesa: Rauti, nuovi atleti Gruppo sportivo paralimpico, benvenuti

23 luglio 2021

- "Il Gruppo sportivo paralimpico della Difesa si arricchisce di nuovi campioni che portano nella grande famiglia della Difesa le loro storie di vita; storie di grandi vittorie, di determinazione e di passione per lo sport". Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti con delega alle politiche per la disabilità e alla promozione e coordinamento delle attività sportive militari. La senatrice di Fratelli d'Italia dà il benvenuto a Christian Volpi, campione livornese di paracanoa, Daniele Cassiani e Giulia Pesci per il tiro con l'arco e Davide Bendotti sci di fondo. I nuovi atleti hanno firmato il contratto di lavoro sportivo triennale con il Ministero della Difesa e rappresenteranno il Dicastero nelle più importanti competizioni nazionali e internazionali in vista dei Giochi paralimpici di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026. Il Gruppo sportivo paralimpico Difesa (Gspd) è stato costituito il 22 dicembre 2014 per promuovere e incentivare in collaborazione con il Comitato italiano paralimpico la pratica sportiva e favorire l'integrazione.(Rin)