Lazio 2023: Ferrara (M5s), Pd critica Bianchi su dimissioni ma poi "sequestra" un centro anziani

- Il Pd attacca Donatella Bianchi perché in futuro potrebbe non dimettersi da giornalista, ma poi fa molto peggio. Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara. "Eh sì, perché il signor Massimiliano Valeriani, assessore regionale alla Casa e candidato Pd alle regionali, venerdì scorso ha praticamente sequestrato un centro anziani, struttura pubblica. Lo scopo? Farci un incontro di campagna elettorale, ovviamente. La mia solidarietà va agli anziani malcapitati, che magari quel giorno erano andati lì solo per farsi una partita a briscola, e invece si sono beccati un comizio del Pd. Non si può mai stare tranquilli", conclude.(Com)