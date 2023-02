Calcio: nel 2027 inaugura lo stadio dell'As Roma, investimento dei Friedkin da oltre 528 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Un investimento da oltre 528 milioni di euro, tutto a carico della famiglia Friedkin che al momento non è in cerca di partnership, e l'inaugurazione nel 2027: la giunta capitolina ha approvato la delibera di interesse pubblico sul progetto dello stadio per l'As Roma a Pietralata. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri in occasione della presentazione del documento in Campidoglio, accompagnato dal Ceo della società giallorossa, Pietro Berardi, e dagli assessori all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, e allo Sport, Alessandro Onorato. "La giunta capitolina ha votato pochi minuti fa la delibera con cui si dichiara l'interesse pubblico per lo stadio della Roma a Pietralata, è un atto molto importante e siamo dentro la nostra tabella di marcia", ha detto il sindaco. I fondi che il club giallorosso destinerà al progetto sono così suddivisi: 488,4 milioni di euro per lo stadio e le opere accessorie, 40 milioni di oneri concessori. La somma per l'impianto contempla: circa 81 milioni per i parcheggi, 17 milioni per le strutture di urbanizzazione necessarie e 128 milioni per interventi di varia natura. "Al momento attuale la famiglia Friedkin vuole andare avanti da sola ed essere l’unico investitore sul progetto del nuovo stadio per la As Roma", ha precisato Berardi. (segue) (Rer)