Calcio: nel 2027 inaugura lo stadio dell'As Roma, investimento dei Friedkin da oltre 528 milioni (2)

- La delibera sul pubblico interesse "ora andrà in Assemblea capitolina" e si avvierà l'iter che prevede "l'apertura dei cantieri nel 2024, per arrivare all'obiettivo di inaugurare lo stadio nel 2027, data molto importante per la società", ha spiegato Gualtieri. Nel mezzo c'è la fase di consultazione dei comitati. Diverse associazioni, nel quadrante interessato dall'opera, sono sul piede di guerra e hanno espresso perplessità riguardo alla viabilità, ai trasporti e alle emissioni rumorose ai danni del vicino ospedale Pertini. "Vogliamo un approccio trasparente con la città, è molto importante. Abbiamo a cuore l'ospedale Pertini e ci sono interventi importanti con Ferrovie sulla stazione Tiburtina", ha assicurato il Ceo, Berardi. Tuttavia è altrettanto fondamentale "rispettare le date, in questa fase, per dimostrare quanto siamo convinti di questo progetto agli investitori e dimostrare che lo possiamo fare", ha aggiunto. (segue) (Rer)