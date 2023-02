Calcio: nel 2027 inaugura lo stadio dell'As Roma, investimento dei Friedkin da oltre 528 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diciotto pagine e dieci punti la delibera, che nei prossimi mesi sarà al vaglio dell'Aula Giulio Cesare, traccia le motivazioni per le quali sul progetto è stato riconosciuto l'interesse pubblico: il nuovo stadio multifunzionale sarà in grado di rispondere a differenti bisogni della comunità e di divenire parte integrante della società civile; la localizzazione del nuovo impianto sportivo è in un'area della città che risulterà servita dal trasporto pubblico locale e ben collegata alle principali arterie viarie della zona; la strategicità dell'intervento è utile ai fini della complessiva rigenerazione di un esteso ambito urbano degradato; il nuovo stadio, in linea con gli standard internazionali più avanzati, accrescerà la presenza di un pubblico più orientato alle famiglie; il potenziamento della dotazione di aree verdi fruibili, aree ricreative e sportive all'aperto sarà a disposizione di tutta la città e della comunità del quadrante; l'intervento può costituire nuova centralità della città; la realizzazione di una serie di connessioni urbane pedonali e ciclabili con il contesto urbano limitrofo consentiranno il superamento delle attuali cesure dovute alle infrastrutture esistenti; tutti gli interventi infrastrutturali saranno a prevalente carico del soggetto privato, con assunzione dei relativi rischi; si stima un significativo indotto produttivo ed occupazionale; si incrementerà la sicurezza urbana. (Rer)