Speciale scuola: Fazzolari, articolo "Stampa" su armi ridicolo e infondato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo apparso oggi sul quotidiano "La Stampa" nel quale "si sostiene che io vorrei 'insegnare a sparare nelle scuole' è ridicolo e infondato". Lo precisa Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo. "La chiacchierata tra me e il generale Federici, consigliere militare del presidente Meloni, che il giornalista de 'La Stampa' crede di aver carpito come uno scoop, verteva su tutt’altro: la necessità di fornire maggiori risorse per l’addestramento di Forze armate e Forze di polizia e, oltre a ciò, l’ipotesi di prevedere un canale privilegiato di assunzione in questi corpi dello Stato per gli atleti di discipline sportive reputate attinenti, anche se non olimpiche, quali paracadutismo, alpinismo e discipline di tiro", spiega. "Due misure alle quali lavoreremo al più presto”, conclude il sottosegretario. (Rin)