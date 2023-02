Speciale scuola: Floridia (M5s), gravissime parole Fazzolari su armi, Meloni e Valditara dicano se sono d'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato, Barbara Floridia, commenta un articolo de "La Stampa" sul sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari: "Ci mancavano solo le armi a scuola. Le parole del numero due di Giorgia Meloni Fazzolari, paladino dei portatori di armi, che secondo quanto riportato dalla stampa vorrebbe mettere le pistole in mano ai nostri studenti, sono gravissime e vanno chiarite al più presto". "Possibile - aggiunge - che gli sfugga il pericolo enorme che si correrebbe ed il messaggio culturale devastante che si manderebbe ai nostri ragazzi? La scusa del tiro a segno è ridicola. Pretendiamo che il ministro Valditara o la stessa Giorgia Meloni dicano con chiarezza se sono d'accordo con Fazzolari e davvero vogliono portare le armi nelle nostre scuole", conclude. (Rin)