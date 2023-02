© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco l'ultima intuizione della destra, far sparare i giovani a scuola. È questa l'idea che hanno di merito ed educazione? Fazzolari si tenga il suo hobby del tiro a segno ed eviti di trasformare la scuola in un poligono. Ai nostri studenti serve altro, non un far west in classe". Lo scrive in un tweet Piero De Luca , vicepresidente dei deputati Pd. (Rin)