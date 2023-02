Regno Unito: agente di polizia condannato a ergastolo per serie di stupri in due decenni di servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- David Carrick, l'ufficiale di polizia metropolitana di Londra colpevole di decine di reati sessuali in due decenni di servizio, è stato condannato all'ergastolo. L'uomo, 48 anni, dovrà scontare un periodo minimo di 32 anni, meno il tempo trascorso in custodia, prima che possa essere preso in considerazione per il rilascio. Alla corte di Southwark, zona a sud di Londra, la giudice Cheema-Grubb ha dichiarato che Carrick aveva mostrato un "grado sorprendente di corruzione morale" e che aveva "usato il suo potere e il suo controllo" per impedire alle vittime di denunciarlo. (Rel)