Speciale scuola: Milano, Conte, tagli colpiranno attività vacanze estive delle scuole primarie

- In vista dei tagli necessari a coprire i 50 milioni extra di cui Milano avrebbe bisogno per chiudere il bilancio in parità, “è stato difeso il perimetro della scuola dell’infanzia, sia per i posti nido sia per la parte dei centri estivi”, ma “quello che è rimasto fuori è tutto il perimetro vacanze per le scuole primarie”, colpendo quindi i centri estivi e le case vacanze. Lo ha sottolineato l’assessore al bilancio del Comune di Milano, Emmanuel Conte, durante una conferenza, promossa dal Pd lombardo, riguardo al tema dei tagli al bilancio del Comune di Milano. “Per quella parte lì, scuole primarie statali, non abbiamo i finanziamenti. Nel 2022 metà del finanziamento era statale, quest’anno è stato portato a zero”, ha specificato. (Rem)