Speciale scuola: Dirigentiscuola, accanimenti contro presidi, ministero ci tuteli

- È di pochi giorni fa l'ennesimo caso di provvedimento disciplinare perpetrato da un responsabile dell'Upd (Ufficio procedimenti disciplinari) ai danni di un dirigente scolastico in maniera del tutto inopportuna. Sono purtroppo tanti gli errori di questo tipo a cui assistiamo, un malcostume che cela, a volte, veri e propri atti persecutori da parte dell'Upd nei confronti dei dirigenti scolastici tanto da indurre Dirigentiscuola – riferisce una nota – a intervenire con la propria task-force per procedere all'archiviazione di alcuni provvedimenti assolutamente privi di fondamento. Dovrebbe, l'Amministrazione, prestare ai dirigenti scolastici consulenza, assistenza, supporto e sostegno, come pure è scritto nel Regolamento riguardante l'organizzazione del ministero dell'Istruzione e del Merito. È giusto che il dirigente scolastico che sia colpevolmente incorso in errori recanti pregiudizio all'Amministrazione o a terzi, ne sopporti le conseguenze, naturalmente con le garanzie apprestate dall'ordinamento di settore e dal generale ordinamento giuridico. Ma se la legge vale per loro, deve anche valere per i funzionari e i dirigenti dell'apparato ministeriale, centrale e periferico. "Basta anche una lettera anonima contro un dirigente scolastico, a volte, a scatenare la reazione dei dirigenti dell'Upd. Dirigentiscuola ha chiesto ispezioni, controlli oltre che rimozione dei responsabili dell'Upd pensando che la legge fosse uguale per tutti. Ma così non è stato. Cambieranno le cose con il ministro Valditara? O Dirigentiscuola dovrà continuare ad attivare la task-force istituita nel 2019 per combattere questi abusi impuniti?", spiega Attilio Fratta, presidente nazionale di Dirigentiscuola. (Rin)