Consob: finanza sostenibile, in lieve calo nel 2022 l’interesse degli italiani (2)

- Il 17 per cento dichiara, invece, di non avere alcun interesse per la finanza sostenibile contro il 13 per cento di un anno prima. L’attenzione risulta maggiore tra le donne, i giovani, gli investitori abbienti e quelli più alfabetizzati dal punto di vista finanziario. Dal sondaggio risulta, per altro, che le conoscenze degli italiani sul mondo della finanza sostenibile sono ancora piuttosto limitate. Malgrado la flessione registrata nel 2022 il “verde” in finanza non perde appeal. Il 57 per cento degli intervistati è infatti propenso a modificare nei prossimi due anni le proprie scelte di investimento, rafforzando la componente della sostenibilità. “I dati rivelano che il greenwashing, inteso come affermazioni fuorvianti sulle effettive caratteristiche di sostenibilità dei prodotti, è fra i timori e i rischi percepiti dagli investitori”, ha osservato Chiara Mosca, Commissario Consob. È un fenomeno che “può minare la fiducia”. Per questo, ha aggiunto, “il contrasto del greenwashing è una priorità globale ed è nell’agenda dei regulator internazionali”. (Rin)