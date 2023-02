Ecuador: Lasso incassa sconfitta ai referendum e auspica apertura di un dialogo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha incassato la bocciatura dei referendum con cui intendeva stimolare - attraverso modifiche alla Costituzione - nuove politiche in tema di sicurezza, riforma della politica e tutela dell'ambiente. "Quando il popolo si pronuncia, è dovere dei governanti analizzare, capire e accettare", ha detto Lasso auspicando, in un intervento a reti unificate pronunciato nella tarda serata di lunedì, l'apertura di un dialogo nazionale. "Le richieste di tutti, quelli che hanno votato a favore e quelli che hanno votato contro, sono sempre le stesse: più sicurezza, più educazione e salute, più lavoro e riduzione del costo della vita", ha proseguito il capo dello Stato invitando "tutta la classe politica" a "costruire un grande accordo nazionale, con la certezza che le forze democratiche debbano contribuire a questo processo". Il verdetto espresso domenica alle urne non sembra lasciare dubbi: con oltre il 97 per cento delle schede scrutinate, in tutti e otto i quesiti proposti dal governo, il "no" ha accumulato un vantaggio difficilmente colmabile. Un risultato che, combinato ai successi che il partito di sinistra Rivoluzione cittadina (Rc) ha ottenuto nelle amministrative, suona come una bocciatura per l'operato del governo guidato dal liberale Lasso, ex banchiere cui toccano ancora due anni di mandato. (segue) (Brb)