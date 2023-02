Ecuador: Lasso incassa sconfitta ai referendum e auspica apertura di un dialogo nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo gruppo insiste sul "rafforzamento della democrazia". Si parte dal quesito che taglia il numero di parlamentari introducendo modifiche sul criterio di rappresentatività. Ad oggi il "Congreso" - l'organo legislativo monocamerale - dispone di 137 deputati e stando al censimento della popolazione compilato nel 2022, con i criteri attuali, tale numero dovrebbe salire a circa 152. Con la riforma referendaria si sarebbe introdotta l'elezione di un deputato per ciascuna provincia, più uno per ogni 250mila abitanti, due deputati nazionali per ogni milione di abitante, e uno ogni 250mila ecuadoriani all'estero. Il tutto per un totale di circa cento deputati. (segue) (Brb)