- "Se si farà lo stadio della Ss Lazio? La domanda va fatta al presidente Lotito, c'era stata interlocuzione ma abbiamo saputo a mezzo stampa che sul Flaminio c'erano ostacoli. Confermiamo la nostra disponibilità, la Lazio può presentare il progetto anche da qualche altra parte". Lo ha detto l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, in occasione del punto stampa in Campidoglio sullo stadio della As Roma. (Rer)