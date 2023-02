Calcio: Bonessio (Ev), ora in Commissione Sport confronto aperto con associazioni e comitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura della conferenza preliminare dei servizi e l'approvazione in Giunta della proposta di deliberazione di pubblica utilità, fanno ben sperare sul rispetto del cronoprogramma per la realizzazione del nuovo stadio della Roma. Ora sarà necessario affrontare tutte le criticità riscontrate dai vari uffici al termine di questa prima fase. Così in una nota il presidente della Commissione Sport Nando Bonessio. "Infatti, la priorità inderogabile è quella di consegnare alla città un progetto con strutture moderne e polifunzionali, aree verdi fruibili ben attrezzate, valorizzazione della mobilità sostenibile e pubblica. Un'opera pubblica realizzata dalla As Roma che, oltre a soddisfare le esigenze della squadra e le aspettative del popolo romanista, sia un valore aggiunto per l'intera città. Il progetto, inoltre, - aggiunge - dovrà prevedere strutture ad alta efficienza energetica e a zero impatto ambientale, anche attraverso l'installazione di pannelli solari per produrre energia da fonti rinnovabili e contenere le emissioni". (segue) (Com)