Torino: al via gli interventi di adattamento al cambiamento climatico, lavori per 1 milione di euro

- Partono da via Stradella i lavori che serviranno a migliorare la capacità di adattamento di Torino al cambiamento climatico. L'operazione riguarderà la copertura della ferrovia Torino-Ceres. I cantieri prevedono la rimozione della pavimentazione esistente, ripristinandone la permeabilità per favorire così il drenaggio delle acque, e la rinaturalizzazione delle superfici attraverso la realizzazione di nuovi spazi verdi e la piantumazione di oltre 80 alberi, restituendo alla popolazione un sito piacevole, ombreggiato e fresco e risolvendo anche il problema dell’ allagamento che negli anni ha interessato alcuni locali e attività della zona. In seguito toccherà a 15 fermate del trasporto pubblico. L’intervento prevederà la sostituzione delle pavimentazioni esistenti, impermeabili, con altre nuove riflettenti, riducendo i disagi spesso causati dal tempo di attesa alle fermate. (segue) (Rpi)