Torino: al via gli interventi di adattamento al cambiamento climatico, lavori per 1 milione di euro (2)

- Inoltre le 16 pensiline metalliche diventeranno 'green' grazie alla copertura con piante di sedum che renderà le fermate più fresche e contribuirà anche ad aumentare la biodiversità in ambito urbano. Lo stesso avverrà per un lungo tratto della linea 4 lungo corso Giulio Cesare. Gli interventi, finanziati con i fondi Pon Metro 2014-2022 React Eu, avranno un valore di circa 1 milione di euro. "Rientrano tra le azioni previste nel ‘Piano di Resilienza Climatica’ che si prefigge tutta una serie di azioni per ridurre la vulnerabilità del territorio e delle persone ai cambiamenti climatici - ha spiegato l’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta - Si tratta di soluzioni che potranno contribuire a ridurre gli effetti delle isole di calore e delle piogge intense, ma allo stesso tempo consentiranno di avere spazi urbani più gradevoli, più vivibili, favorendo un diverso utilizzo dello spazio pubblico", ha concluso. (Rpi)