Turchia: Musumeci, predisposto invio di altre unità, c’è anche ospedale da campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre il gruppo di specialisti italiani è già da stamane al lavoro in Turchia, stiamo predisponendo l’invio di altre unità e beni essenziali, compreso il necessario per attrezzare un importante ospedale da campo”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, al termine di una lunga riunione di lavoro con il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio. L’ulteriore invio da parte dell’Italia è stato concordato nelle ultime ore con la Commissione europea, che coordina gli interventi degli Stati membri. “Il Servizio nazionale di Protezione civile", spiega il ministro "è al lavoro con le Regioni italiane - l’ospedale da campo, per esempio, è messo a disposizione dal Piemonte - per la ricognizione di specialisti e beni da destinare alle zone terremotate”. “Completato il lavoro di ricognizione - assicura Curcio - una apposita nave della Difesa, messa a disposizione dalla Marina Militare, curerà prima possibile il trasporto della missione italiana verso la Turchia”. (Rin)