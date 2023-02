© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento attuale "la famiglia Friedkin vuole andare avanti da sola ed essere l'unico investitore sul progetto del nuovo stadio per la As Roma". Lo ha detto il Ceo della As Roma, Pietro Berardi, in occasione della presentazione in Campidoglio della delibera di pubblico interesse sul progetto stadio a Pietralata. (Rer)