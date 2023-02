Calcio: Berardi (As Roma), progetto definitivo entro fine anno, su disegno stadio contributo Friedkin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disegno dello stadio è in corso, ci stanno mettendo il loro contributo, in prima persona, anche i Friedkin. L'idea è avere il progetto definitivo entro la fine di questo anno, è una tempistica sfidante ma non siamo folli". Lo ha detto il Ceo della società giallorossa, Pietro Berardi, in occasione della presentazione, in Campidoglio, della delibera sul pubblico interesse per il progetto dello stadio dell'As Roma. (Rer)