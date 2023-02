Lazio 2023: Matone (Lega), Pd lascia 10 miliardi di debiti, Zingaretti responsabile morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal Pd solo fumo negli occhi. Dieci anni a raccontare di aver salvato il Lazio e poi 10 miliardi di mutui accesi con il Mef perché incapaci di coprire i debiti pregressi. Zingaretti, oggi ben seduto in Parlamento, è il responsabile morale di questo sfacelo, e delle menzogne, quel 'lascio i bilanci in attivo' raccontati con la solita faccia di bronzo ai cittadini del Lazio. Che invece meritano di meglio". Lo dichiara in una nota la deputata della Lega Simonetta Matone. (Com)