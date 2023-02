Calcio: Berardi (As Roma), bene rispetto date su progetto stadio, su Pertini e trasporti a lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul progetto dello stadio dell'As Roma a Pietralata "rispettare le date, in questa fase, è importante per dimostrare quanto siamo convinti di questo progetto agli investitori e dimostrare che lo possiamo fare". Lo ha detto il Ceo della società giallorossa, Pietro Berardi, in occasione della presentazione, in Campidoglio, della delibera sul pubblico interesse per il progetto dello stadio dell'As Roma. "Un approccio trasparente con la città è molto importante. Abbiamo a cuore l'ospedale Pertini e ci sono interventi importanti con Ferrovie sulla stazione Tiburtina", ha concluso in riferimento alle osservazioni emerse dalla conferenza dei servizi. (Rer)