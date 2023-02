Calcio: per stadio As Roma investimento da oltre 528 milioni di cui 40 di oneri concessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Ammonta a 528,39 milioni di euro l'investimento per la realizzazione dello stadio della As Roma a Pietralata. Di questi, 40 milioni sono oneri concessori e contributo di costruzione, mentre 488.390.400 milioni sono destinati al progetto in se. "È un progetto che non prevede oneri pubblici", ha chiarito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione della delibera sul pubblico interesse per lo stadio della As Roma in Campidoglio. (Rer)