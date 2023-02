© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ceo della società giallorossa Pietro Berardi ha portato "il saluto dei Friedkin" in occasione della presentazione, in Campidoglio, della delibera sul pubblico interesse per il progetto dello stadio dell'As Roma. "I Friedkin credono molto in questo progetto, credono che possa proiettarci nell'olimpo del calcio europeo", ha detto. (Rer)