Vino: Coldiretti, blitz Irlanda su allarmi in etichetta costa 14 miliardi euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ del tutto improprio assimilare l’eccessivo consumo di superalcolici tipico dei Paesi nordici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità a più bassa gradazione come il vino che è diventato l’emblema di uno stile di vita lento, attento all’equilibrio psico-fisico che aiuta a stare bene con se stessi, da contrapporre all’assunzione sregolata di alcol", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "il giusto impegno dell’Unione per tutelare la salute dei cittadini, secondo la Coldiretti, non può tradursi in decisioni semplicistiche che rischiano di criminalizzare ingiustamente singoli prodotti indipendentemente dalle quantità consumate". (Com)