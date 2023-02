Sport: Napoli, domani presentazione dell'European Cup under 18 di judo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 8 febbraio, alle ore 12.30, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante interverrà alla presentazione dell'European Cup 2023 under 18 di Judo. L'evento internazionale, che rientra nel calendario di appuntamenti a sostegno della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026, si terrà sabato 11 e domenica 12 febbraio al PalaVesuvio con la partecipazione di 32 nazioni in rappresentanza dei 4 continenti. Interverranno: il presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito, la coordinatrice di Sport e Salute della Campania, Francesca Merenda, il presidente Fijlkam Campania Antonio Bracciante, il vicepresidente regionale Bruno D'Isanto, i fratelli Lello e Massimo Parlati (Nippon Club) e Pietro Amendola (New Kodokan Lucania). (ren)