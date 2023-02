Scuola: Salvini, preferisco portarci il Codice della strada, non il porto d'armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero sia una fake news, io sto lavorando per portare l’educazione stradale a scuola. Se uno vuole fare il tiro a segno va al poligono nel tempo libero, a scuola preferisco portare il codice della strada, non il porto d’armi". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini durante un punto stampa a Lainate a margine di un sopralluogo nel cantiere per la quinta corsia dell'autostrada Milano Laghi commentando la proposta del sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari di portare il tiro a segno nelle scuole. (Rem)