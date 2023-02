Speciale difesa: Regno Unito, laboristi, governo deve riarmare rapidamente l'esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito ha bisogno di riarmare rapidamente l'esercito per continuare a garantire le forniture di armamenti all'Ucraina e per che il Paese sia il principale membro europeo nella Nato. È quanto sosterrà il ministro ombra della Difesa, John Healey, parlando al Royal United Service Institute (Rusi) di Londra. Affermando la posizione del Partito laborista riguardo temi di difesa e sicurezza, Healey criticherà come l'attuale ministero della Difesa abbia impiegato troppo tempo per acquistare nuove munizioni, citando un'attesa di quasi un anno per concordare un contratto per sostituire gli oltre 4 mila bazooka anticarro Nlaw inviati a Kiev nelle prime fasi della guerra. Healey chiederà inoltre di fermare i tagli all'esercito e un patto strategico con i partner europei per affrontare le sfide in un mondo sempre più pericoloso. Un governo laburista, dichiarerà Healey, condurrà una revisione strategica della difesa e della sicurezza entro il suo primo anno di governo e condurrà un "test Nato" sui principali progetti durante i suoi primi 100 giorni per garantire che il Regno Unito sia sulla buona strada per rispettare l'impegno dell'Alleanza. (Rel)