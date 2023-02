Speciale difesa: "Ria Novosti", aumenta produzione munizioni per contrastare carri armati della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende dell'industria della difesa in Russia hanno aumentato la produzione di munizioni di artiglieria per contrastare i carri armati della Nato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti", citando le fonti riservate. In particolare, si tratta dei Krasnopol, proiettili di artiglieria guidati di calibro 152 mm. "Questi proiettili possono essere utili per distruggere i carri armati della Nato, Abrams e Leopard, che dovrebbero essere consegnati all'Ucraina", ha osservato la fonte. E' stato precisato anche che la portata massima di questi proiettili è di 25 chilometri. (Rum)