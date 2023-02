Speciale difesa: ministero Difesa, Taipei accelererà produzione droni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan investirà nella produzione di droni militari per difendersi dalla Cina tenendo conto degli sviluppi della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa dell’isola, Sun Li-fang, durante una conferenza stampa. “In risposta all'attuale minaccia nemica e servendosi dell'esperienza generale con i droni nella guerra tra Ucraina e Russia, il ministero della Difesa sta accelerando la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vari velivoli senza pilota, al fine di costruire una potenza di combattimento asimmetrica per i droni dell'isola”, ha detto Sun. L’Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung Shan, di proprietà delle forze armate, sta collaborando con enti e istituzioni del settore privato per sviluppare diverse tipologie di droni, tra cui dispositivi preposti alla sorveglianza o con capacità d’acquisizione del bersaglio. (Cip)