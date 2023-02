Speciale difesa: Crosetto, rendere rete ambiente più sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario rendere la rete un ambiente più sicuro, soprattutto per i giovanissimi. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un messaggio inviato al convegno “Verso un’agenda digitale per l’infanzia e l’adolescenza”, in corso alla Camera. “È un'attività, questa, in cui il contributo delle Forze armate, come l'Arma dei Carabinieri e di Polizia, si rivela fondamentale ed questo è motivo di orgoglio oltre che di rassicurazione”, ha aggiunto il ministro. (Rin)