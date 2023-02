Speciale difesa: ministro Tunisia riceve ambasciatore Kuwait, focus su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa della Tunisia, Imed Memmich, ha incontrato presso la sede del ministero, l'ambasciatore del Kuwait, Mansour Khaled Omar, per discutere della cooperazione in ambito militare tra i due Paesi. Lo ha riferito il ministero tunisino. “L’incontro rappresenta un’opportunità per elevare il livello della cooperazione militare tra Tunisia e Kuwait e rafforzare il partenariato nel campo della formazione, dell'addestramento e dello scambio di esperienze”, ha affermato il ministro tunisino. Da parte sua, l'ambasciatore ha evidenziato la disponibilità del suo Paese a sviluppare relazioni bilaterali e una proficua cooperazione in vari ambiti militari. (Tut)