Sardegna: 12 milioni di euro da Finanziaria, entro 3 anni aperta la Borore-Buddusò-Sp24 per Olbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con dodici milioni di euro, appena stanziati con la manovra finanziaria, sarà possibile completare i lavori della strada provinciale 10 che dal Marghine (l’innesto è a Borore) porta in Gallura. Lo hanno reso noto questa mattina i consiglieri di maggioranza Giovanni Antonio Satta (Idea Sardegna) e Giovanni Satta (Psd’Az), galluresi ed entrambi ex sindaci di Buddusò. “Ringraziamo l’assessore Fasolino”, hanno detto nel corso di una conferenza stampa in Consiglio regionale, “perché con la sua sensibilità ha compreso l’importanza dello stanziamento ed è riuscito a trovare le risorse per completare questo lotto”. (segue) (Rsc)