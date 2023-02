Sardegna: 12 milioni di euro da Finanziaria, entro 3 anni aperta la Borore-Buddusò-Sp24 per Olbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci vorranno tre anni per completare il primo tratto dell’opera (circa 65 km) e aprirla al traffico. “A quel punto sarà necessario trovare nuove risorse per gli ultimi 40 chilometri, quelli che dalla strada provinciale24 portano alla Nuoro - Olbia o alla Sassari – Olbia. “Serviranno circa 40 milioni di euro, se guardiamo il prezziario regionale. Da oggi lavoreremo per questo obiettivo”. La strada per Olbia è un progetto di cinquant’anni fa finalizzato a rompere l’isolamento storico del Marghine e del Goceano. In tutto una ventina di piccoli Comuni che negli ultimi vent’anni hanno perso oltre 15 mila abitanti. “Siamo soddisfatti dell’impegno della Giunta Solinas su questo tema, viviamo in una condizione assurda e di grave danno visto che Olbia è la nostra città ma impieghiamo più di un’ora per arrivarci”, hanno concluso i due consiglieri regionali. (Rsc)