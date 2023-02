Lazio 2023: Ziccaro (Pp), ripopolamento cinghiali regalo di Rocca ai cacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo che il candidato per il centrodestra alla Regione Lazio, Francesco Rocca, propone in linea con il Governo Meloni, la caccia indiscriminata anche in città dei cinghiali. Riteniamo come Polo progressista questa una posizione inutile e che non risolve il problema. Lo afferma in una nota Andrea Ziccaro, candidato alle elezioni regionali nella lista Polo progressista (Pp). "Rimaniamo sconcertati che oltre allo sterminio della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, riemerga il tema del ripopolamento, politiche effettuate dalle amministrazioni degli anni 50 ad uso e consumo dei cacciatori. Riteniamo che il problema degli ungulati si possa superare attraverso la creazione di bio-percorsi e la sperimentazione del vaccino immuno-contraccettivo per contrastare e prevenire con efficacia la loro proliferazione", conclude. (Com)