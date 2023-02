Lazio 2023: Righini-Cuccioletta (Fd'I), impegno per istituire tavolo regionale libere professioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro, specie quello autonomo, "è diventato una vera emergenza sociale, con migliaia di esercizi commerciali, imprese e liberi professionisti che in questi mesi sono stati costretti a rinunciare alla propria attività. Il mondo delle libere professioni rappresenta un fondamentale valore aggiunto per l'economia della nostra Nazione. I liberi professionisti necessitano di risposte urgenti ed indifferibili, ancor di più dopo la crisi economico finanziaria determinata dalla pandemia e dalla guerra. Anche per questo si rende sempre più necessario che le istituzioni siano vicine ai liberi professionisti e alle partite Iva. Per una migliore integrazione tra liberi professionisti e istituzioni, quindi, nella prossima legislatura regionale dovrà essere istituito un Tavolo permanente a livello regionale in funzione di Osservatorio sulle Libere Professioni nel Lazio. Questo è un primario obiettivo". Lo dichiarano in una nota Giancarlo Righini, candidato Fd'I al Consiglio Regionale del Lazio, e Roberto Cuccioletta, coordinatore regionale del Dipartimento professioni, di Fratelli d'Italia. (Com)